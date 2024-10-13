محافظ سوهاج: فتح فصل تعليم مجتمعي داخل مؤسسة البنين لرعاية الأيتام بالكوثر

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن موافقة وزارة التربية والتعليم على فتح فصل تعليم مجتمعي للمرحلتين الابتدائية والإعدادية لأبناء المؤسسة وجميع المؤسسات المماثلة لاستكمال تعليمهم والقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم، في إطار مراعاة الأبعاد النفسية والاجتماعية لأطفال مؤسسة البنين لرعاية الأيتام بحي الكوثر، وتلبية جميع احتياجاتهم.

ووجه محافظ سوهاج وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، باتخاذ كافة الإجراءات للبدء في تجهيز الفصل، وتزويده بالأثاث المدرسي اللازم، وتوفير المعلمين بمساهمة مجتمعية، وذلك في ظل الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدمج الأطفال في شتى مجالات الحياة، وتوفير الرعاية التعليمية والصحية لهم .