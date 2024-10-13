هندسة سوهاج تنظم ندوة تثقيفية عن ريادة الأعمال وفرص الاقتصاد الأخضر بصعيد مصر

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الهندسة بجامعة سوهاج، ندوة تثقيفية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى، بعنوان "ريادة الأعمال وفرص الاقتصاد الأخضر فى صعيد مصر"، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، وحاضر بها الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار لريادة الأعمال بالجامعة، وقد حضر الندوة الدكتور أحمد قاسم عميد الكلية، الدكتور محمد محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طلعت علي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وخالد عماد مسئول طلاب من أجل مصر بالكلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وعدد كبير من الطلاب بمختلف الفرق الدراسية بالكلية.

وقد أشاد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، بموضوع الندوة وأهميته فى تسليط الضوء على فكر ريادة الأعمال، باعتبارها من أهم المحركات الاقتصادية التى تسهم فى خلق فرص عمل جديدة، وتمكن الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، مما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الاقتصادية، مضيفاً أن مثل تلك الندوات التثقيفية تساعد على إبراز دور الجامعة فى تعزيز بيئة ريادة الأعمال داخلها ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، والنهوض بالكفاءات الشابة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك فى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال الدكتور أحمد قاسم، أن انعقاد الندوة جاء ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة التى تنظمها الجامعة فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية"، موضحاً أن الكلية تحرص على المشاركة فى تثقيف وتوعية الشباب الجامعي بكافة القضايا المجتمعية وأهم المستجدات المطروحة فى المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الندوة هدفت إلى تعظيم الأفكار والأعمال التى تهدف إلى الاستدامة، وتشجيع الشباب على خلق الأفكار الابتكارية والتفكير خارج الصندوق وتقديم الدعم المستمر لهم من أجل تعزيز مشروعاتهم الرائدة، التى تخدم احتياجات السوق المحلية.

وخلال الندوة قدم الدكتور أشرف عكاشة، تعريفا مفصلا عن عدد من المفاهيم ومنها مفهوم ريادة الأعمال، الاقتصاد الأخضر، التنمية المستدامة وأهدافها، كما تم إلقاء الضوء على مايشهده صعيد مصر فى الآونة الأخيرة من اهتمام كبير من قبل كافة مؤسسات الدولة، والدعم الكامل الذي تقدمه للنهوض بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة وصغار المستثمرين، لما له من أهمية فى تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، الأمر الذى ساهم في تمكين الشباب من تنفيذ مشروعات مبتكرة تخدم السوق المحلي والخارجي.

ووجه الشباب بضرورة الاستفادة من كافة الامكانات والتسهيلات التى تقدمها الدولة للنهوض بريادة الأعمال كداعم للنمو الاقتصادي ومحقق لأهداف التنمية المستدامة، والتوجه بقوة نحو التحول للاقتصاد الأخضر.

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