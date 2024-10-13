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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

دويدار يترأس لجنة مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة مدير مستشفى طهطا العام

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
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ترأس اليوم الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اللجنة المنعقدة بديوان عام مديرية الصحة بسوهاج وتضم مديري العموم وعدد من مديري الإدارات المعنية وذلك لإجراء مقابلات مع المتقدمين.
وأوضح دويدار، أن اللجنة ناقشت المتقدمين حول مقترحات تطوير العمل والرؤي المستقبلية واستعراض إسهامات المتقدم والتاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية، موضحاً ايضا أن الإختيار سيتم وفق تصويت جميع اعضاء اللجنة و فق تقييم كل عضو للمتقدم. 
كما قال دويدار أن المرحلة القادمة تحتاج إلي التكاتف وتوجيه كل الطاقات والامكانيات المتاحة لتطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات.
جدير بالذكر أن مستشفى طهطا العام من المستشفيات الهامة والتي تم تطويرها مؤخراً وتخدم ألاف المواطنين، كما انها ستشهد افتتاح وتشغيل قسم القسطرة القلبية لتصبح من أول المستشفيات التابعة للقطاع الصحي يتم تشغيل القسطرة القلبية بها وسوف تساعد بشكل كبير في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار وانقاز حياة مئات المرضي.

طهطا شغل وظيفة مستشفي طهطا العام