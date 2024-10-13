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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية مُكبرة تستهدف مروجي المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات

حملات أمنية مُكبرة
حملات أمنية مُكبرة تستهدف مروجى المواد المخدرة
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قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.
 أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط (60) قضية متنوعة، بإجمالي عدد (69) متهما.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية:  كمية من مخدر الحشيش وزنت (56،105 كيلو جرام).
 كمية من مخدر القنب "هيدرو" وزنت ( 13 كيلو جرام)  كمية من مخدر الهيروين وزنت (10،540 كيلو جرام)  كمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت (7،5 كيلو جرام)  كمية من مادة "إم دى إم أية" وزنت (100جرام) (1452) قرص مخدر (99) قرص مؤثر تنفيذ (46) حكما قضائيا متنوعا.
 كما تم ضبط (2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – 2 طبنجة – 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –  5 سيارات – 5 دراجات نارية – 27 قطعة سلاح أبيض - 6 ميزان حساس). 
 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة حوالى (10،350 مليون جنيه).
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات والأسلحة المدارس