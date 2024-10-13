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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المعمل الكيميائي يحدد مصير عاطل وزوجته بأوسيم

ارشيفية
ارشيفية
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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إرسال عينة من مخدر الهيروين إلى المعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بشأنها.

تلقى البلاغ

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل وزوجته بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما "15 أسطوانة لمخدر الهيروين، 10 لفافات لذات المخدر، سلاح ناري، هاتف محمول، مبلغ مالي" جري اقتيادهما إلي ديوان المركز.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الإتجار فى المواد الكيمياء المواد المخدرة امن الجيزة بمديرية أمن الجيزة رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم