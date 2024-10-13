المعمل الكيميائي يحدد مصير عاطل وزوجته بأوسيم

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إرسال عينة من مخدر الهيروين إلى المعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بشأنها.

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كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل وزوجته بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما "15 أسطوانة لمخدر الهيروين، 10 لفافات لذات المخدر، سلاح ناري، هاتف محمول، مبلغ مالي" جري اقتيادهما إلي ديوان المركز.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.