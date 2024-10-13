حملات رقابية مُكثفة على المخابز والأسواق بأسيوط و تحذيرات للمُخالفين

وجه اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز والأسواق بجميع أنحاء المحافظة، وذك في إطار حرصه على حماية حقوق المستهلك وضمان جودة السلع والخدمات .

وأوضح محافظ أسيوط، أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية وضبط الأسعار، مشدداً على أهمية توفير سلع غذائية آمنة وبأسعار عادلة للمواطنين.

وأسفرت الحملة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية، عن تحرير 108 محضر مخالفة متنوعة، شملت: المخابز، وتضمنت نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن، عدم تسليم بون، عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم وجود لوحة إعلان.

كما شملت الأسواق والمحلات، وتضمنت عدم الإعلان عن الأسعار، بيع سجائر بأسعار مبالغ فيها، غلق المحلات في أوقات العمل الرسمية.

وشدد المحافظ على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات، وأن جميع المخالفين سيتعرضون للإجراءات القانونية اللازمة. كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخطوط الساخنة المخصصة.

وأكد تخصيص المحافظة عدة خطوط ساخنة وأرقام هواتف لبرنامجَي "واتس آب" و"تليجرام"، بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية الموحدة، لتسهيل عملية التواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى.