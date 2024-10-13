غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والاحتلال يوسع عملياته البرية

وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، من عملياته العسكرية في مناطق جنوب لبنان، بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية على عدة مناطق في الجنوب اللبناني، طبقًا لما أعلنته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.



ونفذ جيش الاحتلال قصفًا مدفعيًا على مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن ذلك القصف استهدف مستودعات أسلحة تابعة لقوات حزب الله في جنوب لبنان.



يأتي ذلك في الوقت الذي رد فيه حزب الله على مصادر نيران إسرائيلية وقصف بالمدفعية تجمعاً لجنود جيش الاحتلال على مناطق حدودية بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل، حيث نقلت الطائرات الحربية الإسرائيلية الجنود المصابين مستشفى حيفا.



وأطلق حزب الله اللبناني عدة صواريخ باتجاه مناطق تقع في شمال إسرائيل، حيث أصابت الصواريخ مواقع عسكرية إسرائيلية في شمال إسرائيل.



وكانت قد اشتبكت قوة من حزب الله مع قوة عسكرية إسرائيلية حاولت التسلل إلى قرية رامية الحدودية بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل، كما ذكرت القوات الدولية "اليونيفيل" أن جندي من قوة حفظ السلام الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة أصيب من جراء تبادل إطلاق النار المستمر.