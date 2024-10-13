ختام فعاليات سلسلة ندوات"المؤسسية ومكافحة الفساد " بالشباب والرياضة في الغربية

أختتمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "العلاقات العامة والمكتب الفني"، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سلسلة من الندوات بمراكز الشباب والرياضة بالغربية وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وتوجيهات يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وإشراف الدكتور عبدالفتاح علام مشرف مقر المركز فرع الغربية، إيمان أنيس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام و ولاء محمود مدير المكتب الفني.

حيث نفذت ،اليوم ، فعاليات سلسلة الندوات المنظمة في إطار التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة بالغربية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان "المؤسسية ومكافحة الفساد "بقاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية، وذلك بحضور الدكتورة هند فؤاد استاذ بمركز البحوث وتحدثت عن أن الفساد ظاهرة عالمية لاتقتصر على دولة دون أخرى تتمثل فى سوء استعمال الوظيفه العامة لتحقيق مكاسب خاصة دون مراعاة الاعتبارات الأخلاقية والدينية يترتب عليها إيقاف عجلة التنمية وعدم تحقيق تطلعات الشعوب ،كما أثنت على جهود الدولة فى مكافحة الفساد متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودور الرقابة الإدارية فى الحد من هذه الظاهرة.

من جانبه أعرب يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية عن بالغ سعادته بالتعاون بين المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، ومديرية الشباب والرياضة بالغربية ، مشيدا بالدور الكبير في تنظيم الندوات التوعوية للشباب للتعرف بخطورة انتشار ظاهرة الإدمان والمخدرات بين الشباب ، مضيفا أن تنفيذ مثل هذا البرامج تأتي ضمن حزمة من البرامج والفعاليات التي تحرص وزارة الشباب والرياضة علي تنفيذها بهدف زيادة الوعي للنشء والشباب.