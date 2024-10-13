وكيل تعليم دمياط يبحث دعم الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة

شدد مدير "تعليم دمياط" على دعم الطلاب ذوي الصعوبات التعلمية في خطوة نحو تعزيز جودة العملية التعليمية، حيث عقد اليوم، محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعًا مع موجهي عموم المواد الأساسية ومديري المراحل التعليمية، بحضور الدكتورة رباب زيدان وكيل المديرية.



ركز الاجتماع بشكل أساسي على مناقشة آليات التقييم الدورية للطلاب، لا سيما أولئك الذين يعانون من صعوبات في التعلم.

وقد كلف وكيل الوزارة مديري المراحل التعليمية وموجهي عموم المواد الأساسية بضرورة إجراء حصر شامل للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، وتصميم برامج علاجية مخصصة لكل طالب، كما شدد وكيل الوزارة على أهمية المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ هذه البرامج بفعالية.

وأكد على ضرورة تنظيم صفوف الدراسة بشكل يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة لكل طالب، مع التركيز على تنظيم المقاعد بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب على كل مقعد طالبين.

تهدف هذه الخطوات إلى ضمان حصول جميع الطلاب على فرص متساوية للتعلم والتطور، وتحسين مستوى التحصيل العلمي في مدارس دمياط.

أكد "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الطلاب والطالبات الذين يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة والحساب حيث جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة بأعضاء المتابعة وتقييم الأداء بالمديرية، وذلك عقب اجتماع آخر عبر برنامج "زوم" مع الدكتور أحمد عبد الشكور المحمدي، مساعد الوزير لشئون التخطيط الاستراتيجي والمتابعة.



وشدد "وكيل الوزارة" على أهمية تفعيل البرامج العلاجية المخصصة لهذه الفئة من الطلاب، ومتابعتهم بشكل دوري للتأكد من تحقيق نتائج إيجابية.



كما شدد على ضرورة الالتزام بمتابعة الكثافة الطلابية داخل الفصول، وضمان عدم تجاوز العدد المسموح به في كل فصل، وذلك لضمان حصول كل طالب على الرعاية التعليمية اللازمة.

وتضمن الاجتماع أيضًا التأكيد على أهمية متابعة الحضور والغياب للطلاب، وتوعية أولياء الأمور بأهمية الحضور المنتظم للمدرسة، فضلاً عن متابعة أداء المعلمين العاملين بالأجر، والتأكد من التزامهم باللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.