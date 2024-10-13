رئيس "الرقابة النووية والإشعاعية" يزور الإمام الطيب.. ويثمن دور الأزهر في دعم الهيئة

زار الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اليوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2024، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر الشريف في الدراسة.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك والدعم الذي توليه مؤسسة الأزهر الشريف، جامعًا وجامعة، لدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بتوجيه واهتمام من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

وأعرب "شعبان" عن سعادته بلقاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، الذي دعم بقوة دور الهيئة في المجتمع خلال الفترة الماضية، وتوجيهه بتنفيذ عدد من الفعاليات داخل جامعة الأزهر التي تمتد كلياتها في ربوع الجمهورية، وهو ما أسهم في توصيل رسالة الهيئة التوعوية لعدد كبير من الجمهور.

وخلال اللقاء اطلع فضيلة الإمام الأكبر على تقرير عن الجهود التوعوية المشتركة بين الأزهر الشريف وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، تضمن الفعاليات الميدانية في كليات جامعة الأزهر، وكذلك مشاركات أساتذة الأزهر بآرائهم في القضايا التي تطرحها مجلة الهيئة، والتي كانت لها ثمار طيبة في نشر الوعي.

في السياق ذاته، رحب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالتعاون بين جامعة الأزهر وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والمشاركة في البرنامج التوعوي للهيئة في كليات الجامعة، مشيرا إلى ضرورة صياغة الحملات التوعوية عن الانشطة الإشعاعية من خلال واقع مدروس وبشكل جاذب للجمهور بما يعزز الإحساس بأهميتها وتأثيرها على نهضة المجتمعات، واستعداد الأزهر لتعزيز التعاون مع الهيئة من خلال عقد مزيد من المحاضرات العامة والندوات التوعوية بالانشطة النووية داخل جامعة الأزهر، وتخصيص يوم للتعريف بالطاقة النووية في المعاهد الأزهريّة.

رافق رئيس الهيئة كلٌ من: الدكتور أسامة صديق عبد الغفار، نائب رئيس الهيئة، ورامي عفيفي، مسؤول التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي بالهيئة، ومحمود جودة، رئيس تحرير مجلة الهيئة.