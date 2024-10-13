طلاب بيطري القناة في زيارة لمعرض "أجرينا" الرابع والعشرين

في إطار سلسلة الزيارات والرحلات العلمية لتأهيل الطلاب لسوق العمل، قام طلاب برنامج الأدوية والمستحضرات البيطرية بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس بزيارة إلى معرض "أجرينا" الرابع والعشرين للسنة الثالثة على التوالي.

تمت الزيارة تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، واشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتورة داليا منصور حامد، عميد كلية الطب البيطري.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، على أهمية هذه الزيارات في تعزيز المعرفة العملية للطلاب وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل البيطري.

وأوضح أن المعرض يمثل فرصة فريدة للاطلاع على أحدث التطورات في مجالات الأدوية البيطرية، الأعلاف، الإضافات العلفية، ومستلزمات تجهيز المزارع، مما يساهم في تنمية قدرات الطلاب وإثراء معرفتهم العملية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة تضع تطوير العملية التعليمية على رأس أولوياتها، وتعمل على تقديم كافة الفرص للطلاب للاندماج في بيئتهم المهنية المستقبلية.

ولفت إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزز من قدرات الطلاب على مواكبة أحدث المستجدات في مجال تخصصهم، وتمنحهم خبرات مباشرة من خلال التواصل مع الخبراء والشركات.

أوضحت الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، أن هذه الزيارات العلمية تمثل جزءاً أساسياً من عملية التدريب العملي والتأهيل للطلاب.

وأشارت إلى أن المعرض يوفر بيئة مثالية لتعريف الطلاب بأحدث الأبحاث والتكنولوجيا المستخدمة في مجال الطب البيطري، مما يساعدهم في اختيار مشروعات التخرج التي تخدم القطاع البيطري وتسهم في تطويره.

تضمنت الزيارة عقد لقاءات مع ممثلي الشركات والمصانع، حيث تم مناقشة إمكانية استضافة الأبحاث العلمية للطلاب وإتاحة زيارات علمية مستقبلية لهم.

وفي ختام الزيارة، أبدى الطلاب استفادتهم الكبيرة، مؤكدين على أهمية مثل هذه الفعاليات في توجيههم نحو تطبيقات عملية مستقبلية.

رافق الطلاب خلال الزيارة الدكتور وليد فتحي خليل، رئيس قسم الأدوية بالكلية ومنسق البرنامج، والدكتورة سحر عز الدين، بالإضافة إلى شكر خاص للطالب خالد جمال من الفرقة الرابعة على جهوده الكبيرة في تنظيم وتنسيق الزيارة.