نائب يُطالب بمحاسبة رئيس الحكومة: متى يتوقف نزيف الدم على القضبان؟!

قدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة موجهاً لرئيس الوزراء و وزير النقل الفريق كامل الوزير بسبب حادث تصادم قطاري المنيا.

وقال عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة المُقدم:" لم تمر ساعات على استعراض وزير النقل لافتتاح محطة قطار جديدة بأحدث التقنيات، واستعراض الوزير لما تم إنفاقه في تطوير السكك الحديدية حتى فوجئنا اليوم بحادث مأساوي لتصادم قطارين بمحافظة المنيا أدى إلى وفيات و إصابات لم يتم حصرها بعد".

وتساءل عضو مجلس النواب، هل تنفق الدولة التريليونات التي تقترضها لبناء قطارات ومشروعات المستقبل وأغلبها مشكوك في جدواه الاقتصادية، بينما لا ترى الدولة ضحايا الحاضر من الغلابة الذين يموتون على قضبان السكك الحديدية؟!.

وتابع: "المسئولية السياسية لا يمكن ان يُعفى منها رئيس الحكومة ولا وزير النقل ؛ لذلك أطالب بمثولهما امام البرلمان بأسرع وقت لمحاسبتهما ولإعلان أولويات إنفاق الحكومة و ماذا تم لوقف نزيف الدم على القضبان؟! ومتى تتم ميكنة المنظومة بالكامل حتى لا يتكرر هذا المسلسل الحزين؟".