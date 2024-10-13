ُتغطي احتياجات 525 مواطنا.. قافلة طبية مجانية بقرية رفاعة الطهطاوي في أسيوط

نفذت مديرية الصحة بأسيوط قافلة طبية مجانية بقرية رفاعة الطهطاوي بمركز أبنوب، استفاد منها 525 مواطنًا وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن هذه القوافل تأتي انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وشملت الخدمات التي قدمتها القافلة الكشف الطبي على مختلف التخصصات، وإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة، وصرف الأدوية مجانًا، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية والتثقيف الصحي.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن القافلة نجحت في الوصول إلى شريحة كبيرة من المواطنين، وتقديم الخدمات الطبية لهم بأعلى جودة، مشيرًا إلى أهمية هذه القوافل في الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها.

وأضاف حافظ أن القافلة تضمنت أيضًا فعاليات توعية صحية، بهدف نشر الوعي بأهمية الوقاية من الأمراض، وتعزيز العادات الصحية السليمة بين أفراد المجتمع.