رئيس جامعة المنوفية يعقد اللقاء الشهرى بالعمداء.. ويشيد بالبرامج التعليمية الجديدة

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الاجتماع الشهرى بالعمداء "أون لاين"، وذلك لتجهيز ودراسة الموضوعات التي تحتاج إلي دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة، بمشاركة نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب والمحاسب إكرامى جمال أمين عام الجامعة.

استهل رئيس الجامعة اللقاء بتهنئة أبناء ومنسوبى معهد الكبد القومي، وكلية الصيدلة بمناسبة حصولهما على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهنأ كلية الزراعة بمناسبة حصول 7 برامج بالكلية علي الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأشار القاصد إلى الاجتماع الذى عقده مع أعضاء مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة لبحث ومناقشة المعايير المعتمدة لتأهيل كليات الجامعة للحصول على الاعتماد المؤسسي، ومناقشة المقترحات المقدمة من الدكتورة زينب عبد الخالق الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة والدكتورة نهي عثمان الأستاذ المساعد بقسم المكتبات بكلية الآداب بمناسبة تعينهما نائبتان لمدير مركز ضمان الجودة، مؤكدا على الكليات التى لم تحصل على الاعتماد البدء فى إجراء الاستعدادات اللازمة للحصول على الاعتماد.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للطالب صلاح أحمد محمد رضوان من أوائل كلية الحقوق والطالبة ريناد رضا من أوائل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمناسبة تكريمهما من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية الأكاديمية العسكرية لتكريم أوائل خريجي الكليات العسكرية وأوائل الجامعات المصرية للعام الجامعي 2023 - 2024.

وأشاد رئيس الجامعة ببدء الدراسة ببرنامجي نظم معلومات الأعمال الـ BIS وبرنامج المؤسسات والأسواق المالية الـ FMI بالعام الجامعي الحالي باللغتين العربية والإنجليزية بكلية التجارة، وبدء الدراسة وقبول الطلاب ببرنامجي " الترجمة التخصصية في اللغة العبرية واللغة الفرنسية" بكلية الآداب.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أنه فى ظل اتخاذ الإجراءات التنفيذيه وآليات العمل بمعهد الأورام من الناحية الفنية والإدارية والبحثية وفي ضوء التعاون بين كلية الطب والمستشفيات الجامعية والمعهد موضحا تم انتداب الدكتور حسام عبد القادر الفل أستاذ جراحة الأورام بقسم الجراحة العامة بكلية الطب عميدا لمعهد الأورام ، والدكتورة سوزان احمد الحسنين أستاذ علاج الأورام بقسم علاج الاورام والطب النووي بكلية الطب وكيلا لمعهد الأورام للدراسات العليا والبحوث.

وفى ظل متابعة بدء العام الدراسى قام رئيس الجامعة بمشاركة طلاب كلية التربية الرياضية تحية العلم في أول يوم دراسي بالكلية وتقديم التهنئة للطلاب الجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، والمرور علي عدد من كليات الجامعة لمتابعة انتظام العملية التعليمية من بداية العام الدراسي.

كما قام بزيادة مدينة الأمل الجامعية للوقوف علي الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للطلبة والتأكد من جودة أعمال الصيانة التي تمت بالمدن الجامعية، ونظافة وسلامة المطابخ وتفقد المخزون السلعي بالمدن وقاعات الدرس والتأكيد علي توفير جميع سبل الرعاية للطلاب لضمان عام جامعي متميز للطلاب المغتربين.

ووجه الشكر لمركز تعليم الكبار ولجميع الكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار بمناسبة نجاحهم في محو أمية عدد 4744 مواطنا بدورة يوليو 2024 وبذلك تكون الجامعة قد نجحت في محو أمية 90111 مواطنا منذ عام 2014 بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية.