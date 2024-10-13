التحقيقات.. اسفكسيا الغرق وراء وفاة شاب بمنشأة القناطر

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة انتداب مفتش الصحة لفحص جثمان طالب توفى إثر غرقه بمياه الرياح الناصري بمنشأة القناطر، وتبين أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق.

تلقى البلاغ

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالب في مياه النيل بالرياح الناصري بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.

وبالفحص تبين أنه عقب نزوح طالب إلي مياه النيل للاستحمام جرفته المياه لعدم اجادته السباحة ولم يتمكن من الخروج، جري انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتم نقلها إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.