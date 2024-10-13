الخارجية الفلسطينية ترحب بتصريحات رئيس وزراء إسبانيا لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بتصريحات رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، والتي حث خلالها المجتمع الدولي بضرورة وقف تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي لمنع المزيد من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

واعتبرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن تصريحات سانشيز تتسق تماما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، وتطالب الدول التي مازالت تدعم إسرائيل باحترام وتطبيق القانون الدولي والضغط على دولة الاحتلال لإنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة؛ بما فيها القدس المحتلة ولبنان، وإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وحملت الوزارة، الدول التي توفر الأسلحة والوسائل القتالية لإسرائيل المسؤولية في تشجيعها على المضي بجرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، داعية الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة إلى التصرف، بشكل حاسم؛ لوضع حد لاستخدام إسرائيل للأسلحة والمعدات العسكرية لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وضد المدنيين الفلسطينيين، وذلك من خلال فرض حل شامل على الفور وحظر الأسلحة على إسرائيل.