جامعة الفيوم: تدشين فعاليات مبادرة "بداية" بندوة "الإسعافات الأولية" بكلية دار العلوم

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب، نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة المعسكرات والجوالة بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر والإدارة العامة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة عن الأسعافات الأولية فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية (بداية جديدة لبناء الإنسان)، وذلك اليوم الأحد ٢٠٢٤/١٠/١٣ بكلية دار العلوم.

حاضر خلالها الدكتور عاطف جمعة المدرس بكلية التمريض، في حضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم، وحمدى راغب مدير إدارة المعسكرات والجوالة بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

أكد أ.د وائل طوبار أن ندوة الإسعافات الأولية هى تدشين لعدد من الفعاليات والندوات التي تقدمها جامعة الفيوم لطلابها، وتهدف لبناء الإنسان والارتقاء بخبراته ومهاراته تماشيًا مع أهداف المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان).

موضحًا أن موضوع الندوة من المواضيع الحيوية التى يجب أن يتسلح بها كل طالب بل كل إنسان لمجابهة المخاطر الطبية الوارد حدوثها في أي وقت.

فيما عرف الدكتور عاطف جمعة الإسعافات الأولية بأنها الإجراءات التى يمكن القيام بها تجاه المصاب لحين وصول الأطقم الطبية، معددًا الصفات التى يجب توافرها فى مقدم خدمة الإسعافات الأولية، والذى يجب أن يتحلى بالذكاء والشجاعة والهدوء وقدر كبير من الثبات الانفعالى والقدرة على التصرف فى الحالات الطارئة.

وأضاف أن هناك عددًا من القواعد التى يجب اتباعها فى الحالات الطارئة منها فحص موقع الحادثة لاختيار المكان المناسب لتقديم الإسعافات الأولية وكذلك الفحص المبدئي للمصابين وتحديد درجة إصابة ووعي كل منهم، والقدرة على التواصل الفعال مع مقدمة الخدمة الطبية وإمدادهم بالمعلومات المطلوبة.

كما استعرض خطوات الإنعاش القلبي والرئوي والتى تتضمن تحديد درجة وعي المصاب وقياس معدل التنفس ونسبة الأكسجين والبدء في خطوات الإنعاش لحين وصول أطقم المساعدة الطبية.