رفع مخلفات الري الناتجة عن أعمال تطهير ترعة بانوب بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على تكثيف حملات أعمال التطهير ونزع الحشائش وإزالة المخلفات الناتجة من أعمال تطهير الترع والفروع بمراكز وقرى ونجوع المحافظة للحفاظ على المياة (الترع والمصارف والنيل)، بكافة الطرق الممكنة بالتنسيق مع مديريتي الري والزراعة، مشيراً إلى ضرورة الإستمرار في رفع الوعي والتثقيف لدى المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية على أن يتم إستكمال أعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى علي رئيس المركز قد قامت برفع وإزالة المخلفات الناتجة من أعمال تطهير ترعة بانوب بمركز ديروط ونقلهم إلى الأماكن المخصصة لذلك بالتنسيق مع مديرية الري والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية القروية حفاظاً على نظافة البيئة وعدم انتشار الأمراض، وذلك باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ( لوادر، حاويات، سيارات الوحدات المحلية والقروية)، ضمن الجهود المبذولة لتقديم خدمة لأهالي ومواطني قرى ومراكز المحافظة وضمان وصول المياة لنهاية الترع بكميات مناسبة والحفاظ على الأرض الزراعية.