لبنان: غارات إسرائيلية على النبطية وصور.. وحزب الله يقصف مستعمرة "كريات شمونة" وقاعدة "تسوريت"

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارتين على مبنى سكنيا في محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في بلدة تول بمحافظة النبطية، ما أدى إلى تدميره.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إلى أن فرق الإسعاف والإغاثة هرعت على الفور إلى المكان.

وفي السياق، نفذ طيران الاحتلال غارة استهدفت بلدة الشرقية في النبطية، كما شن غارات استهدفت بلدات حناويه، والقليلة، والبازورية، وياطر، ورشاف، ومحيط بلدتي باريش ومعروب، في قضاء صور.

من جانبه، أعلن حزب الله، قصف مستعمرة كريات شمونة، وقاعدة تسوريت (غرب كرميئيل) بالصواريخ الكبيرة، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه.

كما استهدف تجمعا لآليات وقوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بِالصواريخ.