المشدد 5 سنوات لمتهم بإشعال النيران في جرن قش خاص بجيرانه

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة متهما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه وآخرين سبق محاكمتهم بإشعال النيران في جرن قش مملوك لجيرانه بمركز أولاد صقر في محافظة الشرقية.



تعود أحداث القضية رقم 1021 لسنة 2020 جنايات مركز أولاد صقر، المقيدة برقم 318 لسنة 2020 كلي شمال الزقازيق، ليوم 22 نوفمبر عام 2020، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أحمد م الـ ح" وثلاثة آخرين سبق محاكمتهم، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بإشعال النيران في جرن قش مملوك للمجني عليهم "أيمن محمد" و"عبده عبدالواحد" بمركز أولاد صقر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين وضعوا النار عمدا في أكوام القش المشونة بالجرن، والمملوكة للمجني عليهما، وذلك بأن قاموا بإيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف بها فامتدت النيران إليها وأحرقتها محدثة ما بها تلفيات على النحو المبين بالتحقيقات.

المؤبد لترزي قتل شابًا في أبو كبير

وفي واقعة أخرى.. قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة ترزي بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية الإتهامات المنسوبة إليه بقتل شاب داخل منزله بمركز أبو كبير في الشرقية.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم (4528 -2024 جنايات مركز أبو كبير)، المقيدة برقم (2530 لسنة 2024- كلي شمال الزقازيق)، في يوم 5-3-2024 ، قررت النيابة العامة إحالة المتهم « محمد س ع م ع» - 27 عاما، ترزي، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة، لاتهامه بقتل المجني عليه « صبري عادل» بعدة طعنات.

وجاء في التحقيقات.. أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين) ودلف لمنزله وما أن أبصره حتى انهال عليه طعنا فأدث به الإصابات التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحريات عن سبب وقوع الجريمة بعد اعتراف المتهم، وكان أنه على إثر خلاف بين المجني عليه وبين المتهم، لظن المجني عليه قيام المتهم بأخذ الهاتف المحمول الخاص به فقام بأخذ الهاتف المحمول الخاص بالمتهم ليتمكن من استرجاع هاتفه، فقام المتهم بالدلوف إلى منزل المجني عليه وما أن أبصره حتى انهال عليه بسلاح أبيض (سكين) كان بحوزته وطعنه عدة طعنات أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.