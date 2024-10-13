محافظ أسيوط يوجه بمواصلة متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بمواصلة متابعة ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المراكز والأحياء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، مشيراً إلى أهمية تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة2023.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة البداري يرافقه رضا خلف أحمد وحافظ جلال حافظ وعلاء الناظر نواب رئيس المركز يتفقدون سير العمل بالمركز التكنولوجي لدفع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في ملفات التصالح في مخالفات البناء عن طريق تقديم التسهيلات للمواطنين في هذا الملف الهام وإزالة أي عقبات أمامهم وذلك وفقاً للوائح التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن مؤكداً على متابعته المستمرة والدورية للعمل في هذا الملف الهام عن طريق جولاته المفاجئة واجتماعاته الدورية للاطمئنان على مدى تقديم الخدمات للمواطنين وتذليل العقبات بما يحقق الصالح العام.

يذكر إنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدى على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) وأرقام (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.