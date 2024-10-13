جولة مُفاجئة لرئيس جامعة أسيوط للاطمئنان على سير العمل بالحرم الجامعي

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الأحد الموافق 13 أكتوبر، جولة مفاجئة؛ للاطمئنان على سير العمل، ومستوى الخدمات بعدد من الإدارات، والوحدات بالحرم الجامعي.

وشملت جولة رئيس الجامعة؛ تفقد الإدارة العامة لشئون التغذية، ومتابعة منظومة العمل بإداراتها الفرعية المختلفة، والتي شملت؛ تفقد المطعم المركزي بالجامعة، حيث حرص الدكتور المنشاوي؛ على الاطمئنان على مستوى الوجبات التي يتم تقديمها للطلاب، ومدى جودتها، وكميتها، كما تمت معاينة مراحل طهي الطعام بالمطبخ الرئيسي التابع للمطعم المركزي، ومتابعة طرق التغليف السليمة للوجبات، والتأكد من فترة صلاحية المنتجات، وجودتها.

وشدد رئيس الجامعة ؛ على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية لإعداد الواجبات المقدمة لطلاب وطالبات المدن الجامعية، واتباع الإجراءات الوقائية، وأعمال التطهير، والتعقيم المستمرة داخل أماكن تناول الوجبات، وإتباع إجراءات السلامة والصحة في إعداد وتقديم الوجبات، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة؛ على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتوفير الدعم والرعاية اللازمة لطلاب الجامعة بصفة عامة، والطلاب المغتربين خاصةً.

كما تفقد رئيس الجامعة؛ المغسل الآلي التابع للإدارة العامة للمدن الجامعية، حيث تم التأكد من انتظام حضور القائمين على العمل به، كما تمت زيارة وحدة الغلايات، التابعة لإدارة الشئون الهندسية، موجهًا بإجراء أعمال الصيانة الشاملة بها، وتفقد صالات (أ-ب-ج) والخاصة بالطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.

صاحب رئيس الجامعة، خلال جولته؛ الأستاذ طاهر حسن مدير عام الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والمهندسة أمل جمال مدير عام الإدارة العامة لشئون التغذية، وعدد من مديري الإدارات الفرعية.

كما تفقد الدكتور المنشاوي؛ مجمع الخدمات بالجامعة؛ وذلك للاطمئنان على الخدمات التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها، والتأكد من سير العمل بالمكاتب التابعة للمجمع، والتى تضمنت؛ مكتب الضرائب العقارية، ومكتب الخدمات التجنيدية، ومكتب حجز العقارات، ومكتب شركة(we)، ومكتب الشهر العقاري، والسجل المدني، ومكتب البريد، وذلك بحضور الأستاذ مصطفى شعيب مدير المجمع.

وتابع رئيس جامعة أسيوط؛ خلال جولته بمجمع الخدمات، مراحل الخدمات التى يتم تقديمها بمكاتب المجمع المختلفة، مطمئنًا على مستواها، وجودتها، وسرعة انجازها، مؤكدًا أن تطوير الجامعة عمل مستمر وفى كل الاتجاهات التعليمية والبحثية والإدارية، والتوسع في خطط الارتقاء بمنظومتها التعليمية، والخدمية؛ لكافة منتسبيها، وذلك بما يواكب حجم التطلعات، والأهداف المستقبلية للجامعة، خلال المرحلة المقبلة.



