حادث قطار المنيا.. محافظ أسيوط يوجه إدارة المواقف بإعلان حالة الاستنفار

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أنه وجه إدارة المواقف برئاسة يسرى سند مدير إدارة مواقف أسيوط، بإعلان حالة الاستنفار لتوفير سيارات أجرة من الخطوط الداخلية وأتوبيسات الشركات لنقل الطلاب للمحافظات والمراكز الحدودية وذلك عقب إخطار السكة الحديد بوقوع حادث تصادم قطاري المنيا.

وأشار أبوالنصر إلى أنه جرى دعم خطوط مراكز ديروط والقوصية وصدفا وأبوتيج الذين يستخدمون التنقل بالقطارات وذلك بعدد من سيارات الأجرة لنقل المواطنين إلى مدينة أسيوط ومنع التكدسات نظراً لأننا في أول يوم عمل من الأسبوع.

وقال محافظ أسيوط إن مركز السيطرة بالمحافظة يقوم بالمتابعة مع مركز السيطرة بمحافظة المنيا على مدار الساعة، مؤكداً أنه تم توفير عدد كبير من الأتوبيسات والميكروباص على نفقة المحافظة للمساعدة في نقل طلاب الجامعات والموظفين الذين ينتقلون من أسيوط إلى محافظتي المنيا من ناحية وسوهاج من ناحية أخرى.