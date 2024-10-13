حادث قطار المنيا.. محافظ أسيوط يوجه بتوفير أتوبيسات وسيارات أجرة لنقل المواطنين

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إن التزاحم الذى شهدته خطوط مواقف سيارات الأجرة وخطوط السير بين مدينة أسيوط والمراكز التابعة لها والمحافظات الأخرى، بسبب حادث قطار المنيا، خاصة من الطلاب والموظفين الذين يستخدمون قطارات السكة الحديد في التنقل إلى الجامعات وأماكن عملهم تم على الفور التعامل معه.

وأوضح محافظ أسيوط إنه وجه رؤساء المراكز والمدن على الفور بالتنسيق والتعاون مع إدارة المواقف بتشكيل "خلية أزمة" لمساعدة ومعاونة المواطنين والطلاب في التنقل والوصول إلى أعمالهم وكلياتهم عقب تأخر حركة القطارات بين أسيوط والمحافظات والمراكز.

ووجه أبوالنصر، وكيل وزارة الصحة والسكان دكتور محمد زين برفع درجة الاستعداد بمستشفيات أسيوط ، وكذلك مدير مرفق إسعاف أسيوط لتوجيه الدعم بسيارات المرفق في حالة طلب الدعم.

وقال محافظ أسيوط أن مركز السيطرة بالمحافظة يقوم بالمتابعة مع مركز السيطرة بمحافظة المنيا على مدار الساعة، مؤكداً أنه تم توفير عدد كبير من الأتوبيسات والميكروباص على نفقة المحافظة للمساعدة في نقل طلاب الجامعات والموظفين الذين ينتقلون من أسيوط إلى محافظتي المنيا من ناحية وسوهاج من ناحية أخرى.

