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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات البرنامج التدريبي "بيئة مؤسسية آمنة"

لتأهيل العاملين بالقطاعات الخدمية

مركز استدامة للتدريب
مركز استدامة للتدريب بكفر الشيخ
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شهد ، اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي "بيئة مؤسسية آمنة" الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع محافظة كفرالشيخ، بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور مؤمن العشماوي، مستشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن البرنامج التدريبي "بيئة مؤسسية آمنة" يستهدف تأهيل 44 متدربًا من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية، بهدف تطوير مهارات الأمان المؤسسي، والأمن السيبراني، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يستمر من الأحد 13 أكتوبر وحتى الأربعاء 16 أكتوبر 2024 .

أوضح محافظ كفرالشيخ، إن هذه البرامج تهدف إلى تعزيز الأمان المؤسسي في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، مشددًا على أن الأمان المؤسسي والأمن السيبراني أصبح ضرورة ملحة لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم التحول الرقمي، لافتًا أن مثل هذه التدريبات تمثل خطوة مهمة في تطوير الكوادر البشرية لمواجهة التحديات الرقمية.

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اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ ديوان عام محافظة كفر الشيخ عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز استدامة للتدريب بكفر الشيخ