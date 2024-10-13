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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الغلق الإداري للمحال المخالفة بديروط.. صور

محلات ديروط
محلات ديروط
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة المهندس مصطفى العطيفي، بالتنسيق مع مديرية الأمن، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الغلق الإداري بحق عدد من المحال المخالفة والتي لم تستكمل إجراءات الترخيص أو قامت بمخالفات شروط الترخيص، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتنفيذًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن ترخيص المحال التجارية، 

جاءت الحملة بناءً على توجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وشارك فيها عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، بالإضافة إلى إدارة رخص المحال التجارية وإدارة المتابعة الميدانية وقطاع الإشغالات.

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الإشغالات المحال المخالفة محافظ أسيوط