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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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محافظات

من هو حمدي نور الدين المرشح بانتخابات الاتحاد المصرى للكرة الطائرة؟

الدكتور حمدي نور
الدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بالفيوم
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يخوض الدكتور حمدي نور الدين محمد منصور عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، إنتخابات الإتحاد المصرى للكرة الطائرة 2024 - 2028 ضمن القائمة، والذى يحظى بتقدير كبير وإحترام بين جميع الأوساط الرياضية والشعبية، والذى حصل على بكالوريوس التربية الرياضية - كلية التربية الرياضية بالهرم - جامعة حلوان - 1984 / 1987 وعين معيداً بقسم التدريب الرياضي (كرة طائرة) بكلية التربية الرياضية ببورسعيد- جامعة قناة السويس من 1988 إلى 1992 ومدرس مساعد بقسم التدريب الرياضي (كرة طائرة) بكلية التربية الرياضية ببورسعيد - جامعة قناة السويس من 1992 - 1999.

ثم حصل على ماجستير التربية الرياضية - كلية التربية الرياضية ببورسعيد - جامعة قناة السويس - 1987 / 1992

والدكتوراه : الفلسفة في التربية الرياضية - تدريب رياضي من كلية التربية الرياضية ببورسعيد - 1996/1993

وحصل على دراسات التدريب الدولية من جامعة لايبزج بألمانيا Leipzig - Germany. - 1996/1995
 

  • التدرج الأكاديمى
  • رئيس اتحاد الدارسين المصريين المبعوثين بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية - 1999/1997
  • المنسق العام للأنشطة الطلابية بجامعة بورسعيد - 2013/2010 .
  • المشرف العام على المدن الجامعية (بنين- بنات) بجامعة بورسعيد - 2014/2010 .
    المستشار الرياضي لجامعة بورسعيد - 2014/201 .
  • نائب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية الرياضية ببورسعيد – جامعة بورسعيد - 2015/2013 .
  • مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية الرياضية ببورسعيد – جامعة بورسعيد - 2017/2015 .
  • عميد كلية التربية الرياضية - جامعة الفيوم - 2017 إلى الأن
  • عضو اللجنة العليا بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية لقطاع التربية الرياضية - 2017 إلى الأن.
  • رئيس اللجنة المنظمة لإحتفالية عيد العلم بجامعة الفيوم - 2020/2019 .
  • رئيس اللجنة العليا لأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس المقام بجامعة الفيوم - 2020.


        الرسائل العلمية
تأثير برنامج مقترح لتنمية القوة العضلية للذراعين والرجلين على الناحية الفنية لبعض المهارات الأساسية للناشئين تحت 16 سنة في الكرة الطائرة 1992
التحليل الديناميكي لمهارة الضرب الساحق من المنطقة الخلفية في الكرة الطائرة 1999. 
 

وشملت مجموعة مؤلفاته العلمية
الكرة الطائرة للجميع.1993
الكرة الطائرة. 1999
الكرة الطائرة.2001
الكرة الطائرة المنهجية.2002
الكرة الطائرة بين النظرية والتطبيق، عامر للطباعة والنشر بالمنصورة، 2005.
مقدمة في الكرة الطائرة 2012 .
الكرة الطائرة تعليم الكترونى، خطط، قانون 2014 .

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عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم الدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بالفيوم انتخابات الإتحاد المصرى للكرة الطائرة 2024 قائمة عايدة إسماعيل المرشحة لمجلس إدارة الإتحاد المصرى للكرة الطائرة 2024 الفرق الرياضية بالفيوم ٩ مؤلفات وأبحاث علمية في الكرة الطائرة لعميد كلية التربية الرياضية بالفيوم