من هو حمدي نور الدين المرشح بانتخابات الاتحاد المصرى للكرة الطائرة؟

يخوض الدكتور حمدي نور الدين محمد منصور عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، إنتخابات الإتحاد المصرى للكرة الطائرة 2024 - 2028 ضمن القائمة، والذى يحظى بتقدير كبير وإحترام بين جميع الأوساط الرياضية والشعبية، والذى حصل على بكالوريوس التربية الرياضية - كلية التربية الرياضية بالهرم - جامعة حلوان - 1984 / 1987 وعين معيداً بقسم التدريب الرياضي (كرة طائرة) بكلية التربية الرياضية ببورسعيد- جامعة قناة السويس من 1988 إلى 1992 ومدرس مساعد بقسم التدريب الرياضي (كرة طائرة) بكلية التربية الرياضية ببورسعيد - جامعة قناة السويس من 1992 - 1999.

ثم حصل على ماجستير التربية الرياضية - كلية التربية الرياضية ببورسعيد - جامعة قناة السويس - 1987 / 1992

والدكتوراه : الفلسفة في التربية الرياضية - تدريب رياضي من كلية التربية الرياضية ببورسعيد - 1996/1993



وحصل على دراسات التدريب الدولية من جامعة لايبزج بألمانيا Leipzig - Germany. - 1996/1995



التدرج الأكاديمى

رئيس اتحاد الدارسين المصريين المبعوثين بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية - 1999/1997

المنسق العام للأنشطة الطلابية بجامعة بورسعيد - 2013/2010 .

المشرف العام على المدن الجامعية (بنين- بنات) بجامعة بورسعيد - 2014/2010 .

المستشار الرياضي لجامعة بورسعيد - 2014/201 .

المستشار الرياضي لجامعة بورسعيد - 2014/201 . نائب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية الرياضية ببورسعيد – جامعة بورسعيد - 2015/2013 .

مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية الرياضية ببورسعيد – جامعة بورسعيد - 2017/2015 .

عميد كلية التربية الرياضية - جامعة الفيوم - 2017 إلى الأن

عضو اللجنة العليا بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية لقطاع التربية الرياضية - 2017 إلى الأن.

رئيس اللجنة المنظمة لإحتفالية عيد العلم بجامعة الفيوم - 2020/2019 .

رئيس اللجنة العليا لأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس المقام بجامعة الفيوم - 2020.



الرسائل العلمية

تأثير برنامج مقترح لتنمية القوة العضلية للذراعين والرجلين على الناحية الفنية لبعض المهارات الأساسية للناشئين تحت 16 سنة في الكرة الطائرة 1992

التحليل الديناميكي لمهارة الضرب الساحق من المنطقة الخلفية في الكرة الطائرة 1999.



وشملت مجموعة مؤلفاته العلمية

الكرة الطائرة للجميع.1993

الكرة الطائرة. 1999

الكرة الطائرة.2001

الكرة الطائرة المنهجية.2002

الكرة الطائرة بين النظرية والتطبيق، عامر للطباعة والنشر بالمنصورة، 2005.

مقدمة في الكرة الطائرة 2012 .

الكرة الطائرة تعليم الكترونى، خطط، قانون 2014 .

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