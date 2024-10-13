حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الألسن |صور

شهدت الدكتورة نجلاء سعد، القائم بأعمال عميد كلية الألسن جامعة الفيوم، حفل استقبال الطلاب الجدد، بحضور الدكتورة أمل إبراهيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الرحمن منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وآمال عبد التواب مدير إدارة الكلية وذلك اليوم الأحد بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب.

رحبت الدكتورة نجلاء سعد بالطلاب الجدد الملتحقين بالكلية هذا العام، مؤكدة دعم إدارة الكلية لهم والعمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة التحصيل الدراسي وتحقيق التفوق.

وقامت بعرض الأقسام العلمية بالكلية وفرص العمل المتاحة لكل قسم، مشددة على ضرورة الالتزام بحضور المحاضرات والحفاظ على القيم والتقاليد الجامعية المتعارف عليها.

من جانبها أوضحت الدكتورة أمل إبراهيم، وكيل الكلية أن الكلية تسعى لتخريج أفراد قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي من خلال تجهيزهم وإكسابهم المهارات اللغوية والشخصية المطلوبة بسوق العمل، ودعت الطلاب للمشاركة فى الأنشطة الطلابية التي تسهم في تكوين شخصيتهم ومنحهم القدرة على التواصل مع الآخر.



وعرض الدكتور محمد عبد الرحمن لتاريخ نشأة جامعة الفيوم ووقطاعاتها الثلاثة وعدد الكليات بها والقيادات الإدارية المتعاقبة، مشيرا إلى الأنشطة الطلابية التي يمكن أن يشارك فيها الطلاب سواء داخل الكلية أو على مستوى الجامعة، مؤكدًا أن طلاب كلية الألسن على درجة عالية من التميز في مختلف المجالات.

وتخلل حفل الاستقبال عدد من الفقرات الفنية والإنشاد الديني والاسكتشات، وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين علميًا والمتميزين في الأنشطة الطلابية المختلفة.

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