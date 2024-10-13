تسهيلات بالمواقع والمتاحف الأثرية بالأقصر لتنشيط سياحة ذوي الإعاقة

استعرضت النائبة أماني الشعولي عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وأمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الإتاحات التي تم تقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المواقع الأثرية، وذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات منتدي البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب.

أبرز التسهيلات التي تم تقديمها لتنشيط سياحة ذوي الإعاقة

وأكدت النائبة أماني الشعولي خلال المؤتمر، علي دعم تهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمواقع الأثرية والمتاحف بما يضمن تمتعهم بهذه الأماكن وزياراتها، مضيفة أنه تم تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيا ومكانياً وثقافياً وتدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحي على لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية داخل الأماكن السياحية.

وأشارت الشعولي إلى أنه تم تهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها، ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مصر، بالإضافة لإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تعدها الوزارة، وتهيئة الأماكن والمواقع الأثرية والمتاحف لعرض وممارسة الأنشطة الأثرية والثقافية بما يتيح لهم إرتيادها.

وتابعت، أنه تم أيضاً تفعيل كود الإتاحة الهندسي داخل المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للوزارة لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير سبل الأمان والسلامة بها، ومراعاة أحكام قانون البناء رقم 119 لسنه 2008م، كما تم توفير البرامج التدريبية اللازمة لبناء قدرات العناصر البشرية من العاملين بالجهات التابعة للتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

حضر فعاليات منتدي البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، كلاً من الدكتور محمد الصمادي الأمين العام لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، والدكتورة هالة يوسف المستشار الإقليمي للصحة الإنجابية، والنائب الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ولفيف من أعضاء مجلس النواب.

النائبة أماني الشعولي (1)

النائبة أماني الشعولي (2)

النائبة أماني الشعولي (3)

النائبة أماني الشعولي (4)