انفراجة في دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

قال عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من أمام معبر رفح، إنّ هناك انفراجة قليلة في أعداد الشاحنات التي توجهت من الأراضي المصرية صوب منفذ كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة لرفع العبء والمعاناة عن كاهل الأشقاء في القطاع المحاصر الذي يشهد حصارا مطبقا تفرضه عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر قبل الماضي وحتى هذه اللحظات.

وأضاف "إبراهيم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "اليوم تحرك نحو 94 شاحنة من الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية بالإضافة إلى 8 شاحنات تحمل الوقود و4 شاحنات تحمل السولار، بالإضافة إلى 4 شاحنات تحمل الغاز الطبيعي تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة".

وتابع: "ما دخل منها إلى القطاع وما أفرغ الحمولة الخاصة به في منفذ كرم أبو سالم حتى اللحظة هي 25 شاحنة من الشاحنات التي توجهت، بالإضافة إلى 3 شاحنات للغاز الطبيعي، كما رفضت دولة الاحتلال نحو 9 شاحنات حتى اللحظة، وهذه الشاحنات تحمل الماء الطبيعي الصالح للشرب بالإضافة إلى بعض الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية".

