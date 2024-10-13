مياه البحيرة: تخفيف ضغوط مياه الشرب عن مدينة كفر الدوار غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن تخفيف ضغوط مياه الشرب عن مدينة كفر الدوار غدًا، الأثنين الموافق 14 كتوبر 2024 من الساعة 9صباحا وحتى الساعة 2ظهر نفس اليوم ولمدة 5ساعات ، وذلك لأعمال الصيانه الدوريه بمحطة انتاج المياه بكفر الدوار.



واكدت الشركة أنها ستقوم بالدفع بسيارات مياه للمناطق المتأثرة أو عند الحاجة.



واعتذرت الشركة عن أي إزعاج قد ينتج عن هذه الأعمال الضرورية، والتي تهدف إلى تحسين خدمات المياه وضمان توفيرها بشكل مستمر وجودة عالية.

وطلبت من المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة وتخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة تخفيف الضغوط، مؤكدة أنها تعمل على إنهاء الأعمال الصيانه في أسرع وقت ممكن لتقليل فترة تأثر الخدمة.

كما أهابت الشركة بالمواطنين التواصل مع الشركة في حالة وجود أي طوارئ أو طلب سيارات مياه إضافية لضمان تلبية احتياجاتهم.