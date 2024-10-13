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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حسام المندوه رئيسًا لبعثة الزمالك فى الإمارات

المندوه
المندوه
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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تكليف الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول التي ستسافر  إلى الإمارات استعداداً لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تسافر  بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أبو ظبي يوم الخميس المقبل، الموافق 17 أكتوبر الجاري ، بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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