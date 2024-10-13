ناقد فني: «المتحدة» أعادت الدراما الدينية والاجتماعية التاريخية بعد اختفائها

قال عبدالله غلوش، الناقد الفني، إنّ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتبعت سياسة على مدار السنوات الماضية على 3 مراحل، إذ إنّها أعادت ما يسمى بالدراما الوطنية التي اختفت فترة كبيرة، مثل مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة والذي أبرز كيفية تأثر الأطفال بمشهد شهيد المنسي وأصبحوا يقلدوه على «التيك توك» وعلى المنصات الإلكترونية المختلفة، موضحا أنّ «المتحدة» أعادت الدراما الدينية من خلال مسلسل الإمام الشافعي.

المتحدة أعادت الدراما

وأضاف «غلوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الشركة المتحدة أعادت الدراما التاريخية التي بدأتها مصر في المنطقة بأكملها، لكن أهملت في فترة ما فكرة الإنتاج التاريخي، مشيرا إلى أنّ «المتحدة» لديها أفضل مديرين تصوير وفنانين وأنّها ذات قلب جريء، إذ إنّها تعتمد على كل عناصر الصناعة الجديدة سواء مخرج أو مؤلف أو مدير تصوير جديد في حالة تمتعه بالكفاءة والتدريب الجيد.

وتابع: «نعطي فرص لوجوه وشبان جديدة لم يفعلوا أدوار بطولات من قبل مثل أحمد داش وعصام عمر وأحمد العوضي، ومسلسل إيمان العاصي»، لافتا إلى أنّ الموهوبين الذين يتم اكتشافها عبر برامج اكتشاف المواهب يتعرضون للنسيان من الجمهور بمجرد انتهاء فترة البرنامج، لكن الشركة المتحدة تسعى إلى معالجة هذا الموضوع من خلال عمل مسلسل للمواهب التي ستنجح في البرنامج باسم «ساعاته وتاريخه» وسوف يبدأ بعد عرض البرنامج بأسبوع.