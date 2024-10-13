محافظ الدقهلية يستقبل نائب السفير الإندونيسي

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأحد محمد زعيم ناسوتيون نائب السفير الاندونيسي في إطار زيارته للمحافظة لحضور فعاليات اليوم المصري الاندونيسي من داخل مكتبة مصر العامه بالمنصوره، حيث تضمنت فعاليات اليوم المصرى الاندونيسى تفقد معرض أيادي مصر التاسع للمنتجات اليدويه والتراثية ، ومشاهدة فقرات استعراضية لأطفال مدارس الهدى والنور و مدارس الوادي ، كما تم استعراض عرض فلكور اندونيسي ، و عرض فلكور مصري .
جاء ذلك بحضور الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية ،و اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة ،و الدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ ،و الدكتوره رباب عبد المؤمن مدير مكتبة مصر العامة ،و النائبه نسرين عمر عضو مجلس النواب ،و المهندس عبد الحميد شومان.
واكد اللواء "مرزوق " علي أن مصر تعمل علي زيادة آفاق التعاون المستمر مع كافة الدول الصديقة لتبادل الثقافات بين الشعوب ، ومن بينها تبادل ونقل الثقافات بين الشعب المصري والاندونيسي في العديد من المجالات.
وأعرب " المحافظ " عن تطلعه لوجود تعاون مشترك بين مصر واندونسيا ومن بينها محافظة الدقهليه ، مشيراً إلي أنه تم مناقشة تنفيذ توأمه لتبادل الخبرات في كافة المجالات ، وإقامة العديد من المشروعات التنموية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية بالمحافظه .
ووجه اللواء "مرزوق" دعوة لكافة المستثمرين الاندونسيين ، لرؤية المجهودات المبذولة من الحكومة المصرية لتيسير كافة الإجراءات للإستثمار لتبادل الخبرات والزيارات بين مصر واندونيسيا ، مشيراً إلي أن مصر تفتح ذراعيها أمام كافة المستثمرين في كافة المجالات الزراعيه والصناعيه وغيرها.
ومن جانبه رحب " نائب السفير الاندونيسي" بالتعاون المشترك مع محافظة الدقهلية في كافة المجالات ، مشيراً إلي وجود تشابه كبير بين مصر و اندونسيا في كافة المجالات ، وبشكل خاص في مجال الزراعة .
وأشاد "نائب السفير " بجودة المنتجات اليدويه المصرية وأكد ان هذه المنتجات سوف تنال اعجاب كافة شعوب العالم وسيتم تصديرها للدول بالخارج .
وفي نهاية الزيارة ،وجه اللواء"مرزوق" كلمة شكر وتقدير لنائب السفير الاندونيسي لمشاركتة في فعاليات اليوم المصري الاندونيسي بالدقهلية.
يذكر أنه حضر الفاعليات كلا من محمد أمين رئيس حي شرق المنصوره ، و أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره ، و هانم التهامي مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظه ومنسق ايادي مصر بالدقهليه ، و راندا الزهيري وكيل إدارة التعاون الدولي بالمحافظه ، و هبه وهبه رئيس قسم الترجمه بإدارة التعاون الدولي .
محافظات
محافظ الدقهلية يستقبل نائب السفير الإندونيسي
استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأحد محمد زعيم ناسوتيون نائب السفير الاندونيسي في إطار زيارته للمحافظة لحضور فعاليات اليوم المصري الاندونيسي من داخل مكتبة مصر العامه بالمنصوره، حيث تضمنت فعاليات اليوم المصرى الاندونيسى تفقد معرض أيادي مصر التاسع للمنتجات اليدويه والتراثية ، ومشاهدة فقرات استعراضية لأطفال مدارس الهدى والنور و مدارس الوادي ، كما تم استعراض عرض فلكور اندونيسي ، و عرض فلكور مصري .