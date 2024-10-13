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الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يستهدف مركبات الإسعاف ويمنع وصول المصابين للمستشفيات

الهلال الاحمر الفلسطيني
الهلال الاحمر الفلسطيني
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قالت نيبال فرسخ مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ الوضع في شمال قطاع غزة كارثي ومأساوي، موضحًا: "نحن في اليوم التاسع على التوالي لاستمرار حملة الاحتلال الإسرائيلي في الشمال، إذ ينفذ استهدافاته ويعزل محافظة غزة والشمال عن المحافظات الأخرى ويجبر المواطنين على النزوح".


وأضافت "فرسخ"، في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّه على مدار الأيام الماضية تلقت فرق الهلال الأحمر الفلسطيني عشرات المناشدات من العائلات المحاصرة بمخيم جباليا ومناطق أخرى".


وتابعت: "هناك شهداء في الشوارع وتجت الأنقاض وهناك جرحى دون أن تتمكن فرق الإنقاذ والإسعاف من الوصول إليهم، إذ يستهدف الاحتلال الإسرائيلي كل من يحاول الوصول إلى المناطق التي يتوغل بها جيش الاحتلال عسكريا، ويمنع وصول مركبات الإسعاف، وهذا يؤدي إلى وقوع مزيد من الضحايا".


 

الهلال الأحمر الفلسطيني الاحتلال مركبات الإسعاف محافظة غزة