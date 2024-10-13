"استادات" تتحمل تكاليف علاج وتأهيل لاعب منتخب مصر

قررت شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي تحمل كافة تكاليف علاج لاعب كرة القدم يوسف حسن، وتأهيله طبياً، لاعادته للملاعب سريعاً، وذلك بعد ظهوره الأخير فى قناة أون تايم سبورت من منطلق دورها فى دعم الرياضة والرياضيين و متماشياً لإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في دعم الرياضة والرياضيين.



وكلف مجلس ادارة شركة استادات الوطنية بمتابعة الحالة الصحية للاعب وتطور حالته وكافة الاحتياجات الخاصة باستكمال علاجه وتأهيله .



وأكد المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، على أن دور الشركة بجانب الاستثمار، هو الدعم الرياضى والمسؤولية المجتمعية والثقافية، وتقديم كافة الدعم للرياضيين .



وتهدف شركة استادات إلى بذل الجهود المشتركة للمساهمة في الارتقاء بالجانب الرياضي والاجتماعي بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الرياضية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، ورعايتهم رياضيا واجتماعيا وثقافيا.



و أكد المهندس أحمد عطية نائب رئيس مجلس الادارة، أن تبذل شركة استادات جهداً كبيرا في الاهتمام بأبناء مصر ورعايتهم، حيث قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المبادرات لرعاية الأبناء واكتشاف مواهبهم .