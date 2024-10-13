أول صورة للشاب محمد رمضان ابن الفيوم ضحية حادث قطار المنيا

حصلت البوابة نيوز على صورة الشاب محمد رمضان النادي، ضحية حادث قطار المنيا، صابح الـ 22 عامًا، ابن محافظة الفيوم.

شهادة أصدقاء محمد رمضان ضحية حادث قطار المنيا

وقال أحد أصدقاء الشاب، إنه تفاجأ بخبر الحادث، مشيرًا إلى أن الشاب يتمتع بالسيرة الحسنة بين الجميع، معلقا: "ربنا يرحمه ويغفر له".

تفاصيل حادث قطار المنيا

حادث قطار المنيا

كان الحادث قد أسفر الحادث عن إصابة 22 شخصًا، من بينهم حالة وفاة، وذلك نتيجة تصادم من الخلف بين جرار (باور) قادم من قنا وعربة الباور الخلفية لقطار النوم رقم 1087 القادم من أسوان إلى القاهرة.

وعلى الفور، انتقل اللواء كدوانى برفقة اللواء مجدى سالم مدير الأمن والجهات المعنية والإسعاف والحماية المدنية والمرور إلى موقع حادث قطار المنيا، وتابع عمليات الإنقاذ والإسعاف، حيث وجَّه بالدفع بعدد 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام ومستشفى الجامعة لتلقى العلاج.

هذا ويتابع اللواء كدوانى على مدار اللحظة تداعيات حادث قطار المنيا من غرفة السيطرة بحضور نائبه الدكتور محمد ابو زيد واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعودة حركة المرور بمزلقان منطقة ماقوسة إلى طبيعتها بما لا يؤثر على حركة سير المواطنين وطريق مصر أسوان جنوب مدينة المنيا.