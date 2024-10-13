نقيب المهندسين يؤكد دعم النقابة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

أعرب طارق النبراوي نقيب المهندسين في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات المؤتمر الأول لمستقبل صناعة النقل الذكي في مصر، الذي عقدته النقابة في ختام فعاليات قمة مصر الدولية لوسائل النقل الكهربائية، عن سعادته لإنجاز هذا المؤتمر، والذي يُعبّر عن اهتمام نقابة المهندسين بكل ما هو جديد في مجال الهندسة، مؤكدًا أن توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر من الموضوعات الهامة جدًّا.



ووعد نقيب المهندسين أن تكون النقابة داعمة لهذه الصناعة الواعدة بكل إمكاناتها وما تمتلكه من خبرات هندسية ومتخصصين بكافة شُعبها ولجانها، قائلًا: "تأخرنا في مجالات كثيرة سابقًا، لكن اليوم لدينا فرصة جيدة بما نملكه من مهندسين ومُصنِّعين مصريين لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال".

