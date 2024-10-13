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الأحد 13 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وائل حنفي نائبا للرئيس التنفيذي للشئون المالية بالمصرية للاتصالات

وائل حنفي
وائل حنفي
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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات في بيان لها للبورصة عن قرار مجلس الإدارة بتعيين وائل حنفي نائباً للرئيس التنفيذي للشئون المالية.

انضم حنفي للشركة المصرية للاتصالات عام 2002، وتقلد العديد من المناصب حتى عمل رئيساً لقطاعات الشئون المالية قبل توليه هذا المنصب، كما قاد فريق علاقات المستثمرين في الفترة من عام 2022 وحتى عام 2024، وشملت مسيرته المهنية بالمصرية للاتصالات، التي تمتد لأكثر من 20 عاماًـ إدارة العديد من الملفات المالية الهامة، بما فيها التمويل المؤسسي، واستراتيجيات الاستثمار، والتخطيط المالي، والموازنة، وغيرها. حيث أهلته معرفته الواسعة والمتنوعة ومنهجه العملي لإدارة العديد من عمليات الدمج والاستحواذ المعقدة بنجاح من خلال ضمان وضوح الرؤية والتدقيق المالي والدقة في اتخاذ كافة القرارات، ما ساهم في تعزيز العلاقات مع المستثمرين ومشغلي الاتصالات والموردين.

تخرج وائل حنفي من كلية التجارة بجامعة حلوان، وحصل على شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA)،

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