انطلاق برنامج "ڤاليو" التدريبي بكفر الشيخ لتطوير وتنمية المهارات

أطلق اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، فعاليات برنامج "ڤاليو" التدريبي لتطوير وتنمية مهارات الشباب، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومؤسسة حياة كريمة، بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفرالشيخ، بحضور الدكتورعمروالبشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وإسلام جبر، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتور معتصم دراز، مسؤول شئون المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال علاء عبد العاطي محافظ كفرالشيخ، إن برنامج "ڤاليو" التدريبي يهدف إلى تطوير وتنمية مهارات الشباب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة حياة كريمة، وتأهيلهم لسوق العمل من خلال خمسة محاور رئيسية تشمل: المهارات الشخصية، والقيادية، وريادة الأعمال، وجاهزية سوق العمل، والتوعية بمشروعات الدولة القومية، لافتًا أن البرنامج يندرج ضمن جهود الدولة لدعم الشباب وتعزيز قدراتهم للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح المحافظ، أن البرنامج يستهدف تدريب 100 شاب وفتاة على مدار خمسة أيام، لضمان تغطية شاملة لمختلف المهارات المطلوبة لسوق العمل.

وأكد" عبد العاطي" أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتمكين الشباب من خلال رفع مستوى كفاءاتهم المهنية والشخصية، بما يعزز من دورهم في مسيرة التنمية المستدامة.

من جانبه قال نائب محافظ كفرالشيخ، أن برنامج "ڤاليو" التدريبي يشارك فيه نخبة من المدربين المتخصصين من الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث يتضمن البرنامج جلسات متعمقة حول التواصل الفعال، القيادة الفعالة، وإدارة المشروعات، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب في تأسيس مشروعاتهم الخاصة.

يذكر أن برنامج "فاليو" انطلق لأول مرة العام الماضي 2023، حيث تم تدريب 5000 شاب، واختتم بحفل تخرج في دار الأوبرا المصرية، ويستمر هذا العام ليشمل المزيد من التدريبات النوعية الهادفة إلى تطوير قدرات الشباب.

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