محافظ الإسماعيلية يتفقد ورش مركز التدريب المهني

استقبلت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، زيارة تفقدية من اللواء أ.ح اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية ، لمركز التدريب المهني التابع لمديرية العمل بالمحافظة، يرافقه عدد من قيادات محافظة الإسماعيلية منهم : مدير مديرية التربية والتعليم ، ومديرة التعليم الفني ، ومدير التعليم الصناعي ، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، ومدير عام التموين ،ومدير عام الطرق والكبارى ، ومدير عام الشؤون الصحية ، في إطار جهود المديرية لدعم التعليم الفني وتطويره ، حيث تفقد الورش التدريبية التي بلغ عددها 20 ورشة مهنية لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي وفق نظام ساعات التدريب المعتمدة تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، تقدم برامجها للشباب من الجنسين الراغبين فى الحصول على برامج تدريب مهنى بالمجان لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة من جميع المؤهلات.

وتأتى الزيارة فى إطار استمرار العمل على تطوير المركز وتقديم أفضل الخدمات للمتدربين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها .



وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية ، أن تلك الزيارات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة .

وأضاف مدير المديرية أنه خلال الجولة أشاد المحافظ بالمستوى الذي وصل إليه المركز، والجهود المبذولة لتطوير البرامج التدريبية وتوفير الأجهزة والمعدات الحديثة، كما أكد على أهمية التعليم الفني في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب ، وعلى ضرورة تطوير البرامج التدريبية بحيث تتناسب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات القطاعات المختلفة ،وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب عملي للطلاب والمتدربين ، وتحديث المعدات والأجهزة لتوفير بيئة تدريبية متطورة تتواكب مع التطور التكنولوجي .

وفي ختام الزيارة وجه المحافظ بتقديم كافة الدعم اللازم لمركز التدريب المهني، كما أكد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال .

وأشار مدير المديرية إلى أنه رافق المحافظ خلال جولته لجميع مرافق المركز سامى فضل وكيل مديرية التربية والتعليم ، وإحسان العايدي مديرة التعليم الفني ، وفريد حرب مدير التعليم الصناعي ، ومها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وشيماء عمر مدير عام مديرية التموين ، ومن جانب المديرية اسماء زكى وكيلة المديرية ، ودعاء السيد مديرة مركز التدريب المهني ، وسامح عهدي مدير السلامة والصحة المهنية ، وسامية عبد السلام مديرة التفتيش العمالي ، وإبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة ، و حمدى النجار مفتش عمل ، والذى ألقى خلالها مدير المديرية الضوء على أهمية هذا المركز في تأهيل الشباب لسوق العمل وتلبية احتياجاته المتزايدة من الكوادر الفنية المدربة ، منوهاً إلى أن هذه الزيارة تعكس اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني ودوره في بناء مصر الحديثة.