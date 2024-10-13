استئناف حركة القطارات في المنيا بعد حادث التصادم.. صور

استأنفت هيئة السكك الحديدية حركة القطارات في محافظة المنيا، اليوم الأحد، عقب إزالة آثار حادث على إحدى جانبي الخطوط الأخرى من موقع حادث قطارين في منطقة ماقوسة بالمدينة.

وأفادت مديرية الصحة بمحافظة المنيا بوفاة شخص وإصابة 20 شخصًا آخرين نتيجة التصادم الذي وقع بين قطار النوم وجرار، من بين المصابين، هناك ثلاث سيدات يمثلن جنسيات مختلفة، حيث أتوا من ماليزيا وكولومبيا.

تم إسعاف المصابين وعرضهم على المستشفيات القريبة، حيث استقبل مستشفى المنيا العام 16 مصابًا، بينما نُقل 5 آخرون إلى مستشفى المنيا الجامعي، كما تم نقل جثة المجند محمد رمضان النادي، البالغ من العمر 21 عامًا وسكان محافظة الفيوم، إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.

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