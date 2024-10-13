هبوط جماعي بمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الأحد

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 46.9 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام 2.142 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 2.63%، ليغلق عند مستوى 29,954.12 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 2.63%، ليغلق عند مستوى 13,001.56 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 2.85% ليغلق عند 37,013.53 نقطة.

كما هبط مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 3.22%، ليغلق عند مستوى 3,105.88 نقطة، وكذا مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 7,329.36 نقطة.

وانخفض أيضًا مؤشر "EGXSP" بنسبة 3.22%، ليغلق عند مستوى 6,315.31 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 2.29%، ليغلق عند مستوى 10,398.66 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الاجانب والعرب الإتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 103.5 مليون جنيه، و 4.3 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصرين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 107.9 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على 674.7 مليون سهم، من 127.5 ألف صفقة منفذة.