معاقبة متهمين بالسجن 7 سنوات في قضية قتل عامل خلال مشاجرة بالجيزة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا بعاقبة شخصين بالسجن 7 سنوات، ذلك على خلفية اتهامهما بقتل عامل خلال مشاجرة مستخدمين سلاح أبيض وعصا خشبية، بسبب خلافات بينهما، بمنطقة الوراق شمال الجيزة.

وجاء بأوراق القضية.. أن مشادة كلامية نشبت بين المتهمين والمجنى عليه ( أ . م) تطورت إلى مشاجرة، قام على إثراها المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بعدة ضربات استقرت بفخذه الأيمن ومختلف أنحاء جسده باستخدام سلاح أبيض (سكين) وأداة (عصا خشبية) محدثين إصابته التي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله، والسكين المضبوط هو المستخدم في الواقعة.