ads
الأحد 13 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

معاقبة متهمين بالسجن 7 سنوات في قضية قتل عامل خلال مشاجرة بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا بعاقبة شخصين بالسجن 7 سنوات، ذلك على خلفية اتهامهما  بقتل عامل خلال مشاجرة مستخدمين سلاح أبيض وعصا خشبية، بسبب خلافات بينهما، بمنطقة الوراق شمال الجيزة.

وجاء بأوراق القضية.. أن مشادة كلامية نشبت بين المتهمين والمجنى عليه ( أ . م) تطورت إلى مشاجرة، قام على إثراها المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بعدة ضربات استقرت بفخذه الأيمن ومختلف أنحاء جسده باستخدام سلاح أبيض (سكين) وأداة (عصا خشبية) محدثين إصابته التي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله، والسكين المضبوط هو المستخدم في الواقعة.

الجيزة قتل عامل الوراق خلافات المتهمين سكين عصا خشبية