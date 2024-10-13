أمام وفد من النازحين.. بطريرك الموارنة بلبنان: دوامة عنف انفجرت وسط عجز مخزٍ من الأسرة الدولية

قال الكردينال مار بشارة بطرس الرَّاعي بطريرك الموارنة بلبنان في عظة اليوم الأحد: “يسعدني أن أرحّب بكم جميعًا. وأوجّه تحيّة خاصّة إلى الوفد من أهالي بلدة عين إبل الجنوبيّة الذين تهجّروا ونحيي أيضا الصامدين منهم في أرضهم مع أبناء قرى الشريط الحدودي كما نحيي جمعيّة Cross Road-درب الصليب التي أُنشئت سنة 1995، وهي مجموعة من المعوّقين وذوي الإحتياجات الخاصّة إنّهم مصابو الحرب في لبنان والشهداء الأحياء الذين يساعدون بعضهم بعضًا من خلال تأمين احتياجاتهم الطبيّة وأدويتهم وفحوصاتهم العامّة. وقد استطاعوا مساعدة بعضهم البعض في العمل ومواجهة المخدرات والآفات السامّة. فإنّنا نشجّعهم ونبارك عملهم”.

وتابع: "المطلوب بموجب إنجيل اليوم أن يكون الإنسان في حالة الانتظار بالتزامه الواجب اليومي تجاه الله والذات والعائلة والمجتمع. انتظار مجيء المسيح اليوميّ من أجل الإستنارة بكلامه ومثله، وبإلهامات الروح القدس، وباكتشاف إرادة الله، في كلّ عمل وقول ومبادرة وموقف. انتظار مجيء الربّ عند ساعة موتنا بالعيش في حالِ اتّحاد دائم مع الله، والنهوض من سقطات الخطيئة بواسطة سرّ التوبة والمصالحة. انتظار مجيء المسيح بالمجد في نهاية الأزمنة بالعمل الدائم على نشر إنجيل الحقيقة والخلاص، وبناء مدينة الأرض على قيم الملكوت، وجعل المجتمع البشريّ أكثر إنسانيّة وفي حالة أفضل.

مثل العذارى العشر ومجيء العريس يشرح بوضوح ما يريد الربّ يسوع أن يعلّمنا إيّاه فالعريس الآتي هو المسيح المنتظر مجيئه في حياتنا اليوميّة، وفي ساعة موتنا، وفي نهاية الأزمنة العذارى العشر يرمزن إلى النفوس، إلى الأشخاص الذين ينتظرون مجيء المسيح المثلّث والعذارى الحكيمات تمثّلن المؤمنين الملتزمين بالعيش في حالة الإنتظار والعذارى الجاهلات تمثّلن الأشخاص غير الملتزمين، لأنّهم يعيشون ليومهم، من دون أن يطرحوا أي سؤال حول الحياة والموت حول الشرّ والخير، الحقّ والباطل. يعيشون ليومهم من دون أفق والمصابيح هي العقل لمعرفة الحقيقة، والإرادة لالتزام الخير، والقلب لمحبّة الله والناس. الزيت الذي يضيئها هو الإيمان للعقل، والرجاء للإرادة، والمحبّة للقلب.

هذه كلّها تخاطبنا من الداخل، فلا تُطفئ المصابيح. والصيحة هي صوت الكنيسة التي تكرز وتعلّم باستمرار، وتوزّع نعمة الأسرار، وتبني حضارة المحبّة.

واستطرد ان الذهاب لابتياع الزيت ووصول العريس في هذه الأثناء يعني أن عند مجيء الربّ، في حالاته الثلاث، تنتهي وتنتفي إمكانيّة إصلاح الحال، أو التعويض عن الماضي. من هنا تبرز قيمة الوقت الذي يُعطى لنا ونعيشه، المهمّ أن نعطى كلّ لحظة من يومنا قيمتها في العلاقة مع الله والذات والناس، لكي تتّسم بالحقّ والخير والجمال. الأمثولة يعطيها الربّ يسوع في ختام المثل: "اسهروا، إذًا، لأنّكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة" (متى 25: 13).

الدخول إلى العرس هو الخلاص الأبديّ في سعادة السماء حيث مائدة عرس الحمل، كما رآها يوحنّا الحبيب: "طوبى للمدعويّن إلى وليمة عرس الحمل" (رؤيا 19: 9).

حيث وجّه قداسة البابا فرنسيس بتاريخ 7 الجاري من اكتوبر رسالة إلى المسيحيّين في الشرق الأوسط أتلوها عليكم لعزائكم وتشجيعكم.

الإخوة والأخوات الأعزَّاء، أُفكِّر فيكم وأُصلِّي من أجلكم قبل سنة اشتعلت شرارة الكراهية، ولم تنطفئ بل تفجَّرت في دوامة من العنف، وسط العجز المخزي في الأسرة الدّوليَّة والدّول الكبرى عن إسكات الأسلحة ووضع حدٍّ لمأساة الحرب. الدِّماء تسيل، والدُّموع أيضًا. الغضب يتزايد، ومعه الرَّغبة في الانتقام، ويبدو أنَّ لا أحد يهتمُّ بما يُفيدُ ويريده النَّاس: الحوار، والسَّلام. لن أتعب من التِّكرار والقول إنَّ الحرب هزيمة، وإنَّ الأسلحة لا تبني المستقبل بل تدمِّره، وإنَّ العنف لن يجلب أبدًا السَّلام.

وأنتم، أيُّها الإخوة والأخوات في المسيح الَّذين تسكنون في الأماكن الَّتي تتكلَّم عليها الكتب المقدَّسة، أنتم قطيع صغير أعزَل، متعطِّش للسَّلام. شكرًا لكم على ما أنتم، شكرًا لأنَّكم تريدون البقاء في أراضيكم، شكرًا لأنَّكم تعرفون أن تصلُّوا وتحبُّوا رغم كلِّ شيء. أنتم بِذار أحبَّها الله، مغروسون في أراضيكم المقدَّسة، تصيرون براعم أمل، لأنَّ نور الإيمان يقودكم إلى الشَّهادة للحبّ بينما يتكلَّمون حولكم على الكراهية، وإلى اللقاء بينما يسود الصِّراع، وإلى الوَحدة بينما يتحوَّل كلّ شيء إلى الخصام.

النَّاس اليوم لا يعرفون أن يجدوا السَّلام، ونحن المسيحيّين يجب ألَّا نتعب من أن نطلُبَه من الله. لذلك، دَعَوتُ الجميع اليوم إلى أن يعيشوا يوم صلاةٍ وصوم. الصَّلاة والصَّوم هما أسلحة الحبّ الَّتي تغيِّر التَّاريخ، الأسلحة الَّتي تَهزِم عدوَّنا الحقيقي الوحيد، روح الشَّرّ الَّذي يغذِّي الحرب، لأنَّه “مُنذُ البَدءِ قَتَّالٌ لِلنَّاس”، و”كَذَّابٌ وأَبو الكَذِب” (يوحنّا 8، 44).

واضاف: “في قلبي شيء أودُّ أن أقوله لكم، أيُّها الإخوة والأخوات، وأيضًا لجميع الرِّجال والنِّساء من جميع الطَّوائف والأديان الَّذين يتألَّمون في الشَّرق الأوسط من جنون الحرب: أنا قريبٌ منكم، أنا معكم فأنا معكم، أنتم الـمُجبَرين على ترك بيوتكم، وترك المدرسة والعمل، مشرَّدِين تبحثون عن أيّ اتجاهٍ للهرب من القنابل. أنا معكم، أنتنَّ الأمَّهات اللواتي تذرفن الدُّموع وتنظرن إلى أبنائكنَّ الَّذين ماتوا أو جُرِحوا. ومعكم، أنتم الصِّغار الَّذين تسكنون أراضي الشَّرق النَّبيلة، حيث مكائد الأقوياء تسلِبكم حقَّكم في اللَّعب أنا معكم، أنتم العطاش إلى السَّلام والعدل، الَّذين لا تستسلمون لمنطق الشَّرّ، وباسم يسوع “أَحِبُّوا أَعداءَكم وصَلُّوا مِن أَجلِ مُضطَهِديكُم” (متّى 5، 44).”

