استمرار عمليات سحب آثار حادث قطار المنيا.. فيديو وصور

تستمر الآن قوات الانقاذ وفرق السكة الحديد فى سحب اثار حادث قطار المنيا حيث سقطت العربات فى مياة ترعة الابراهيمية .

وتقوم القوات الامنية وفرق الانقاذ بجهود كبيرة لسحب اثار الحادث كما تقوم فرق الانقاذ بتمشيط ترعة الابراهيمية للبحث عن مفقودين .

وكان اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا صباح اليوم بحادث تصادم قطارين، وبالانتقال والفحص من خلال الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، تبين حدوث تصادم جرار قطار بعربات قطار النوم رقم 1087 أثناء تخزينه بمنطقة ماقوسة، وهو ما تسبب في سقوط عربتين بترعة الإبراهيمية، ووفاة مجند وإصابة 21 آخرين.

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