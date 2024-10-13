الأنبا بيشوي يترأس قداسًا احتفاليًا بسيامة 34 شماسًا وعماد أطفال بكنيسة مارجرجس بكلح الجبل

ترأس الأنبا بيشوي، أسقف أسوان وتوابعها، القداس الإلهي صباح اليوم بكنيسة أمير الشهداء مارجرجس في منطقة كلح الجبل بإدفو.

شارك في القداس آباء كهنة الكنيسة، وسط حضور كبير من أفراد الشعب الذين توافدوا للمشاركة في هذه المناسبة الروحية الهامة.

خلال القداس، قام الأنبا بيشوي بسيامة 34 شماسًا برتبة إبصالتس، في خدمة جديدة تعزز من حياة الكنيسة وتدعم أنشطتها.

كما قام بإتمام طقس المعمودية لعدد من الأطفال، ليصبحوا أعضاء جدد في جسد الكنيسة.

هذا وأعرب عن سعادته الكبيرة بمشاركة أبناء الكنيسة في هذه اللحظات الروحية العميقة، واختتم القداس بالصلاة من أجل سلامة الكنيسة .