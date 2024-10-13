مدير أورام الأقصر: إجراء 266 ألف خدمة فحص أشعة للمرضى بمحافظات الصعيد

صرح الدكتور هانى حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، اليوم الأحد، أنه تم تقديم 266 ألف خدمة لمرضى الأورام بمختلف محافظات الصعيد، والذين يترددوا على الأقسام المختلفة لعمل خدمات فحص الأشعة، وذلك في الفترة منذ افتتاح المستشفى في عام 2016 وحتى الآن.

وأوضح حسين، أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، قدم منذ افتتاحه خدمات طبية مجانية لجميع المرضى المترددين، مؤكداً أن المستشفى داعم للمرضى فى تقديم الخدمات الطبية المميزة كأول صرح طبي مجاني لعلاج الأورام بصعيد مصر لمختلف الأعمار ومختلف التخصصات، ومنها خدمات فحص الأشعة والتي يتم تقديمها من خلال أطباء متميزين في إجراء الخدمات المتنوعة بالمستشفى.

مدير المستشفى: تشخيص مرض السرطان بشكل دقيق يتطلب عمل الأشعة

وأضاف الدكتور هاني حسين، أن تشخيص المرض بشكل دقيق يتطلب عمل الأشعة وفحص المريض وعند تحديد نوع الأورام للمريض، يتم تحديد العلاج اللازم ليبدأ المريض هذه المرحلة وفق خطة متكاملة ويحصل على جميع الخدمات الطبية المتميزة بالمجان.

ومن جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، ان المستشفى منذ افتتاحه يسعى جاهداً لتوفير كافة الإمكانيات للمرضي داخل الأقسام المختلفة، ومنها قسم الأشعة، مشيراً إلى التطور الكبير الذي شهده القسم خلال السنوات الماضية، حيث تم تدعيمه بعدد من الأجهزة المتطورة بما يعود بالنفع على المرضي وحمايتهم، في إطار استكمال المستشفى لدوره الطبي والاجتماعي الذى يقدمه لاهالى محافظات الصعيد.

جهاز فحص الأشعة (3)

جهاز فحص الأشعة (1)

جهاز فحص الأشعة (2)