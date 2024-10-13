نائبة محافظ البحر الأحمر تبحث تفعيل مبادرة "بداية" وتطوير الخدمات المجتمعية

عقدت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا بمقر مديرية التربية والتعليم ، لشرح تفاصيل مبادرة "بداية"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي

موضحه ان الهدف منها تحسين أداء الجهاز الإداري وتبادل الخدمات بين مختلف الهيئات الإدارية داخل المحافظة. وركز الاجتماع على تعزيز التعاون بين الأجهزة الإدارية وتقديم خدمات مباشرة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والتوعية المجتمعية، بما يحقق التطور المستدام في مختلف القطاعات.

خلال الاجتماع، أوضحت حنا ، ضرورة إطلاق ندوات تثقيفية في المدارس لتعزيز الوعي الصحي لدى الطلاب. كما تم التأكيد على أهمية القوافل الصحية التي ستقوم بالكشف الدوري على الموظفين والمترددين ، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي والطب الوقائي والتأمين الصحي.

من بين النقاط الرئيسية التي تم مناقشتها، هي أهمية توفير دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي كجزء من الخدمات المجتمعية المقدمة للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري بالمحافظة، بما يساهم في تحسين كفاءاتهم وزيادة مستوى المعرفة الرقمية، وهو ما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه.

وأكد المستشار العسكري، الذي شارك في الاجتماع، على ضرورة رفع الوعي السيبراني بين المواطنين، خاصة الأطفال، من خلال توجيههم إلى عدم الدخول على مواقع غير مناسبة، وتوعيتهم بمخاطر الإنترنت. وأضاف أن هناك 12 مدرسة في المحافظة تحت الإشراف العسكري، مما يساهم في تعزيز الانضباط والوعي الوطني بين الطلاب.

شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين من مديريات التربية والتعليم، الصحة، وهيئة الإسعاف والطب الوقائي، بالإضافة إلى التأمين الصحي والتنظيم والإدارة والمجلس القومي للمرأة. وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات لتنفيذ المبادرة بنجاح وتحقيق أهدافها.

وفي ختام الاجتماع، شددت نائب المحافظ على ضرورة العمل الجماعي وتكامل الأدوار بين الأجهزة الإدارية لتنفيذ مبادرة "بداية" بكفاءة عالية، وتقديم خدمات حقيقية تفيد المواطنين وتساعد في تحسين جودة الحياة بالمحافظة، مؤكدة أن هذه المبادرة تعتبر نموذجًا للتعاون الحكومي الذي يسهم في تطوير الخدمات المجتمعية بشكل مستدام.