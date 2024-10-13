أسامة ربيع: قناة السويس تعمل بكفاءة على مدى الساعة رغم التحديات الراهنة في البحر الأحمر

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس تعمل بكفاءة على مدار الساعة وتستقبل مختلف أنواع وحمولات السفن رغم التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر، جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الجلسة النقاشية "مرونة الخدمات اللوجيستية في مواجهة الإضطرابات في البحر الأحمر ، ضمن فعاليات المنتدى اللوجيستي العالمي الذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجيستية السعودية في الفترة من ( 12_ 14 أكتوبر) في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض.

وأوضح الفريق ربيع أن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر هي أزمة استثنائية لم تشهدها المنطقة من قبل وتحد أمني كبير كان له أثر وتداعيات سلبية على استدامة سلاسل الإمداد العالمية ومعدلات عبور السفن بالقناة وتدفق البضائع، لافتا في هذا الصدد إلى ما سجلته إحصائيات الملاحة بالقناة من تراجع حيث انخفضت أعداد السفن المارة من 25887 سفينة خلال العام المالي 2022 / 2023 إلى 20148 سفينة خلال العام المالي 2023/ 2024 كما تراجعت الإيرادات من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023/ 2024 .

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المؤشرات منذ ١٩ نوفمبر الماضي رصدت إتخاذ أكثر 6600 سفينة طريق رأس الرجاء الصالح نتيجة توترات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس عكفت منذ بداية الأزمة على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تقليل تأثيرات الأزمة والحفاظ على التدفق الآمن واليسير لحركة الملاحة بالقناة من خلال فتح خطوط اتصال مباشرة مع كافة الخطوط الملاحية واتحادات ومشغلي السفن، وعقد لقاءات دورية مع المنظمة البحرية الدولية وغرفة الملاحة الدولية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع الملاحي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس استحدثت مجموعة من الخدمات الملاحية لخدمة عملائها في الظروف الاعتيادية والاستثنائية منها خدمات صيانة وإصلاح السفن ومكافحة التلوث، فضلا عن خدمات التزود بالوقود وإزالة المخلفات الصلبة، وخدمة الإسعاف البحري وتبديل الأطقم البحرية باستخدام لنشات الهيئة، جنباً إلى جنب بالدخول في شراكات لتنفيذ استثمارات جديدة تحقق عوائد اقتصادية مثل مشروعات تنمية الموانئ وإنشاء أرصفة حاويات بالتعاون مع وزارة النقل.

وأضاف رئيس الهيئة أنه على الرغم من الاضطرابات الحالية إلا أن قناة السويس ما زالت الممر الملاحي الأهم والأقصر والأكثر أماناً مقارنةً بالطرق الملاحية الأخرى، إذ إن طريق رأس الرجاء الصالح يفتقر للاستدامة والخدمات البحرية، علاوةً على نجاح قناة السويس في الحد من انبعاثات الكربون بمقدار 51 مليون طن خلال العام الماضي فقط.

واختتم الفريق ربيع كلمته بأن قناة السويس منذ حفرها قبل أكثر من 150 عاماً واجهت العديد من الأزمات وتمكنت من تجاوزها بنجاح، لذا فإنها لديها الثقة الكاملة في كفاءتها وقدرتها على تخطي الأزمة الراهنة.

أدارت الجلسة النقاشية السيدة إليني جيوكوس مذيعة الأخبار ومراسلة شبكة CNN، وشارك بالنقاش الدكتور رميح بن محمد الرميح نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، والسيد بوادر نائب الرئيس التنفيذي للسياسات والعلاقات الحكومية بالخط الملاحي MSC.

ودار النقاش حول عدة محاور أساسية، تطرقت إلى تحليل تأثير الاضطرابات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر على استدامة سلاسل الإمداد العالمية، وطرح رؤى وحلول لتأمين استمرار التدفق اللوجيستي وعودة الاستقرار للمجتمع الملاحي.